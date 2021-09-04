В матче пятого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины дома примет команду Франции. Встреча состоится 4 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1. Также игру будут транслировать белорусский телеканал Беларусь 5 и российский Матч ТВ.

В повторе матч можно будет посмотреть 5 сентября в 1.55 и 15.05 на канале Футбол 2, а также в 11.25 на канале Футбол 1.

Это будет одиннадцатая встреча команд в истории. Последний раз сборные встречались в марте в матче отбора к ЧМ-2022 на Стас де Франс. Тогда команды разошлись ничьей 1:1. Голом в свои ворота отметился Преснель Кимпембе, а за Ле блю забил Антуан Гризманн.

В турнирной таблице группы D лидером остается сборная Франции, которая набрала 8 очков. Вторая строчка у Украины (4). По два очка у сборных Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.