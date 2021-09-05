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Юлія Захарченко |

Элина Свитолина обыграла Симону Халеп и пробилась в четвертьфинал US Open

Еліна Світоліна Вімблдон

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал US Open, обыграв в двух сетах бывшую первую ракетку мира Симону Халеп.

По результатам первой недели спортивных соревнований Свитолина осталась единственной украинкой на турнире. Она смогла дойти до четвертого раунда US Open. В первых трех матчах спортсменка завоевала три победы, не отдав соперницам ни одного сета.

 

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Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

В 1/8 финала соперницей украинки стала бывшая первая ракетка мира — румынка Симона Халеп. Однако в четвертом раунда Свитолина смогла выбить ее в двух сетах.

В первой партии Свитолина отыграла двойной брейк-пойнт соперницы, защитила подачу, сделала брейк и подала на сет — 6:3. Во второй партии украинка с третьего матчбола закрыла этот матч (6:3) и вышла в 1/4 финала.

Таким образом украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой четвертьфиналисткой US Open-2021. Она сыграет против победительницы матча, который состоится между Анжелик Кербер и Лейлой Фернандес.

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Фото: Getty Images

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