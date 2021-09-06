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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

В Бразилии остановили матч с Аргентиной: стала известна причина конфликта

В Бразилии остановили матч с Аргентиной: стала известна причина конфликта

Отборочный матч чемпионата мира между Бразилией и Аргентиной остановили через несколько минут после начала. Правоохранительные органы Бразилии хотели арестовать четырех аргентинских игроков.

По их словам, спортсмены нарушили карантинные ограничения. Аргентина сошла с поля на футбольном стадионе Арена Коринтианс в Сан-Паулу.

Согласно законодательству Бразилии, люди, которые в последние 14 дней находились на территории Великобритании, не могут въехать в страну.

Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии утверждает, что аргентинские спортсмены предоставили ложные данные о том, что не находились на территории Британии последние 14 дней.

Также правоохранительные органы требуют, чтобы футболисты покинули территорию Бразилии. В настоящее время полиция задержала игроков сборной Аргентины.

Сейчас Бразилия лидирует в отборочной группе Южной Америки для Катара 2022 года, опережая на шесть очков Аргентину, занявшую второе место. Четверка лучших автоматически попадет в Катар.

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Источник: ESPN FC

Фото: Getty Images

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