Отборочный матч чемпионата мира между Бразилией и Аргентиной остановили через несколько минут после начала. Правоохранительные органы Бразилии хотели арестовать четырех аргентинских игроков.

По их словам, спортсмены нарушили карантинные ограничения. Аргентина сошла с поля на футбольном стадионе Арена Коринтианс в Сан-Паулу.

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG

Согласно законодательству Бразилии, люди, которые в последние 14 дней находились на территории Великобритании, не могут въехать в страну.

Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии утверждает, что аргентинские спортсмены предоставили ложные данные о том, что не находились на территории Британии последние 14 дней.

Также правоохранительные органы требуют, чтобы футболисты покинули территорию Бразилии. В настоящее время полиция задержала игроков сборной Аргентины.

Extraordinary scenes during Brazil v Argentina . Health officials involved , stopping the match…so (Allegedly ) 4 Argentina players (PL players) breached Covid rules/correct declaration upon entry to the country …allowed to start the game but stopped moments in . pic.twitter.com/E2QHKWlwij

— Adam Carruthers (@Adamcarruthers) September 5, 2021