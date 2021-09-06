Бех-Романчук завоевала золото в Италии перед финалом Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину во время этапа Континентального тура в итальянской Падуе.

Бех-Романчук показала результат в 6,70 метра. Серебро досталось представительнице Беларуси Анастасии Мирончик-Ивановой, которая прыгнула на 6,45 м. Бронза у представительницы Сербии Милицы Гардашевич (6,38 м).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Украинка поднялась на первое место со второй попытки, прыгнув на 6.57 м. В третьей попытке Бех-Романчук улучшила результат до 6.70 м.

Личным рекордом украинки остается длина 6.93 метра, которую она установила в 2016 году. В текущем сезоне ее лучший результат — 6.88 м, который она показала на Олимпийских играх и заняла пятое место.

В Падуе также выступала Ольга Саладуха. В тройном прыжке бронзовый призер Олимпиады-2012 не смогла реализовать ни одной попытки из-за заступа и финишировала последней.

Финал Бриллиантовой лиги состоится 8-9 сентября в швейцарском Цюрихе, в котором примут участие Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Андрей Проценко (все — прыжки в высоту), Анна Рыжикова, Виктория Ткачук (бег на 400 м).

Читайте:

Фото: НОК