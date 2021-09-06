Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Французский футболист умер после 39-летнего пребывания в коме

Жан-П'єр Адамс

Бывший французский футболист сенегальского происхождения Жан-Пьер Адамс, который выступал за французские клубы Ницца и ПСЖ, умер в возрасте 73 лет.

Последние 39 лет он провел в коме, в которую впал из-за ошибки анестезиолога во время плановой операции на колене в больнице Лиона. Адамсу тогда было 34 года. Перед операцией ожидалось, что он проснется спустя несколько часов.

В день плановой операции 17 марта 1982 года в Лионе прошла забастовка врачей, поэтому многие медики не вышли на работу. Анестезиолог одновременно проводил несколько операций и случайно перепутал дозы.

Ситуацию осложнило то, что за Жан-Пьером следил стажер, который не исправил ошибку анестезиолога и не распознал ухудшение состояния футболиста из-за цвета кожи (у белокожих она синеет, — Ред.)

Жан-Пьер Адамс родился в Дакаре в 1948 году. В футболке сборной Франции он провел 22 матча в период с 1972 по 1976 год. Также он защищал цвета ПСЖ, в котором сыграл в 41 матче, но наибольшую часть своей игровой карьеры он провел в футболке Ниццы.

Адамс выступал на позиции центрального защитника и получил от фанатов прозвище Черный гвардеец(la garde noire, — Ред.)

Читайте
Умер экс-тренер Ливерпуля Жерар Улье

Источник: L’Equipe

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка