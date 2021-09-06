Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко вошел в топ-3 игроков по итогам пятого тура отбора европейской квалификации к чемпионату мира-2022.

Недавно гол хавбека позволил сине-желтым сыграть вничью с чемпионом мира — сборной Франции.

Таким образом Шапаренко стал лучшим игроком в отборочном матче Украина — Франция на чемпионат мира-2022.

Напомним, что на 44-й минуте ожесточенного поединка украинец отметился красивым голом после контратаки своей команды.

Николай Шапаренко издалека забил мяч в ворота без шансов для голкипера сборной Франции Уго Льориса.

Это был дебютный гол 22-летнего игрока в составе сине-желтых. Отметим, что за национальную команду Шапаренко выступает с 2018 года.

В рейтинге всех игроков пятого тура квалификации ЧМ-2022 первое место занял защитник команды Северной Македонии Езджан Алиоск, а второе — вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер.

???? The top 3 performers from Matchday 5 ???? ???????? Ezgjan Alioski

???????? Yann Sommer

???????? Mykola Shaparenko Who would you include? ????#WCQ | #EQPerformanceZone | @FedExEurope pic.twitter.com/xObI7nJRTh — European Qualifiers (@EURO2020) September 6, 2021

На счету Шапаренко гол в ворота французов (1:1). Алиоск в матче против Исландии, который закончился со счетом 2:2, забил мяч и отдал результативную передачу.

Зоммер в игре со сборной Италии (0:0) успешно отразил пенальти.

4 сентября сборная Украины сыграла вничью с командой Франции. По результатам пяти матчей отбора к ЧМ-2022 украинцы занимают третье место в группе D, лидером остается Франция.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Франция можно посмотреть на Фактах ICTV, чтобы вспомнить все самые острые моменты встречи.