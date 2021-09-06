Шева-кун: в Японии представили олимпийский аниме-образ Украины с трезубцем

Японский проект Worldflags разработал аниме-образы стран-участниц летних Олимпийских игр-2020 в Токио, в том числе и Украины.
— Украинский Шевченко полностью готов! Участники проекта Worldflags назвали его Шева-кун. Это привычная фамилия в Украине, а ~ нко ~ ко означает ребенок, — говорится в подписи к рисунку на странице проекта в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Координатор Free Hong Kong Centre Артур Харитонов отметил, что украинский аниме-образ представлен почти через три года после старта работы над проектом.
— Они дали ему имя Шевченко, попросили называть Шева-кун, и написали, что он из Киева. Это единственный персонаж, имеющий столь уникальное оружие — наш трезубец. Что еще раз доказывает: Украине не нужен другой герб, — написал Харитонов.
С аниме-образами других стран можно ознакомиться на сайте проекта Worldflags.
На летних Олимпийских играх 2020 в Токио, продолжавшихся с 23 июля по 8 августа 2021 года, Украину представляли 153 атлета в 23 видах спорта и 30 дисциплинах.
Наши спортсмены завоевали 19 наград: одно золото, 6 серебряных медалей и 12 бронзовых.