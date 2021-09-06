Шева-кун: в Японии представили олимпийский аниме-образ Украины с трезубцем

Японский проект Worldflags разработал аниме-образы стран-участниц летних Олимпийских игр-2020 в Токио, в том числе и Украины.

— Украинский Шевченко полностью готов! Участники проекта Worldflags назвали его Шева-кун. Это привычная фамилия в Украине, а ~ нко ~ ко означает ребенок, — говорится в подписи к рисунку на странице проекта в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WORLDFLAGS (@worldflags_samurai)

Координатор Free Hong Kong Centre Артур Харитонов отметил, что украинский аниме-образ представлен почти через три года после старта работы над проектом.

— Они дали ему имя Шевченко, попросили называть Шева-кун, и написали, что он из Киева. Это единственный персонаж, имеющий столь уникальное оружие — наш трезубец. Что еще раз доказывает: Украине не нужен другой герб, — написал Харитонов.

С аниме-образами других стран можно ознакомиться на сайте проекта Worldflags.

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио, продолжавшихся с 23 июля по 8 августа 2021 года, Украину представляли 153 атлета в 23 видах спорта и 30 дисциплинах.

Наши спортсмены завоевали 19 наград: одно золото, 6 серебряных медалей и 12 бронзовых.