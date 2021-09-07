Чехия — Украина: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Сборная Украины в среду, 8 сентября, проведет контрольный матч на стадионе Дусан Арена в Пльзене против сборной Чехии. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.60. Успех чехов оценивают в 2.75. Ничейный результат встречи — 3.30.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 2.01, а на подопечных Ярослава Шилгавого — 2.08. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 9.70.

Матч доверили судить словацкой бригаде арбитров во главе с рефери Филипом Гловой. Ему будут ассистировать соотечественники: Петер Беднар и Эрик Вайсс. Обязанности четвертого рефери исполнит Ондржей Берка.

Это будет пятая встреча команд в истории. Дважды преимущество было на стороне сине-желтых, один раз наша сборная потерпела поражение и еще одна игра завершилась ничьей.

Последний раз сборные встречались в рамках первого розыгрыша Лиги наций в сентябре и октябре 2018 года.

Фото: УАФ