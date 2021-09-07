Ястремская вышла в полуфинал US Open-2021 в миксте

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в миксте в паре с австралийцем Максом Перселлом.

В четвертьфинале украино-австралийский дуэт одержал победу над Ярославой Шведовой (Казахстан) и Фабрисом Мартеном (Франция) со счетом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 52 минуты, за которые Ястремская и Перселл сделали четыре подачи на вылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три из четырех брейк-поинтов.

Их оппоненты допустили две двойных ошибки, сделали один эйс и не реализовали ни одного из трех брейк-поинтов.

За выход в финал Ястремская и Перселл поспорят с победителем противостояния Джулиана Олмос/Марсело Аревало (Мексика/Сальвадор) — Эллен Перес/Марсело Демолинер (Австралия/Бразилия).

В одиночном разряде на US Open-2021 Даяна Ястремская не смогла преодолеть барьер первого круга. В трех сетах она уступила опытной представительнице Германии Анжелик Кербер со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).

Единственной представительницей Украины в одиночном разряде на US Open остается первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая успешно преодолела стадию 1/8 финала, победив экс-первую ракетку мира Симону Халеп, и вышла в четвертьфинал.