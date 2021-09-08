Чехия — Украина: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Сборная Украины в среду, 8 сентября, проведет контрольный матч на стадионе Дусан Арена в Пльзене против сборной Чехии. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Ярослава Шилгавого. На победу сборной Чехии принимают ставки с коэффициентом 2.55. Успех сине-желтых оценивают в 2.95. Ничейный результат встречи — 3.25.

На то, что чехи первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.99, а на подопечных Александра Петракова — 2.15. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 8.90.

Матч доверили судить словацкой бригаде арбитров во главе с рефери Филипом Гловой. Ему будут ассистировать соотечественники: Петер Беднар и Эрик Вайсс. Обязанности четвертого рефери исполнит Ондржей Берка.

Это будет пятая встреча команд в истории. Дважды преимущество было на стороне сине-желтых, один раз наша сборная потерпела поражение и еще одна игра завершилась ничьей.

Последний раз сборные встречались в рамках первого розыгрыша Лиги наций в сентябре и октябре 2018 года.

Фото: УАФ