ФИФА запретила восьмерым бразильским футболистам играть за клубы АПЛ

Бразильская конфедерация футбола (CBF) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой запретить нескольким клубам английской Премьер-лиги задействовать бразильских футболистов в матчах в течение пяти дней.

Это касается восьмерых бразильских игроков, представляющих пять клубов АПЛ: Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Лидс.

ФИФА уже проинформировало их о своем решении. Футболисты будут отсутствовать в матчах АПЛ с 10 по 14 сентября.

Эти клубы не отпустили таких футболистов: голкипер Алиссон, форвард Фирмино (все — Ливерпуль), защитник Тиаго Силва (Челси), полузащитник Фред (Манчестер Юнайтед), нападающий Рафинья Диас (Лидс), голкипер Эдерсон и форвард Габриэль Жезус (все — Манчестер Сити).

Клубам запрещается выпускать футболистов на поле в матчах. Если они поступят иначе, то против клубов применят санкции.

Причиной этого решения и, собственно, обращение CBF стало то, что клубы АПЛ решили не отпускать бразильских футболистов в сборную из-за пандемии коронавируса.

В то же время, в CBF не было претензий к ливерпульскому Эвертону, который отпустил в сборную Ришарлисона, поскольку тот участвовал в Олимпиаде-2020.