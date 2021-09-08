Пловец Романчук о призовых за медали и уровне украинского спорта

Серебряный призер летних Олимпийских игр 2020 Михаил Романчук оценил уровень украинского спорта и признался, сколько получил призовых за свои медали Токио.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью рубрики 33 на 3 программы Утро в большом городе на ICTV.

По мнению пловца, уровень украинского спорта можно оценить на три из пяти баллов. Романчук признался, что он бы изменил на месте министра молодежи и спорта в Украине.

— Собрал бы лучших спортсменов и тренеров, чтобы спросить — чего им не хватает в каждом виде спорта, — сказал он.

На Играх-2020 Романчук побил олимпийский рекорд и завоевал для Украины первую за 17 лет медаль в плавании на Олимпийских играх.

Спортсмен рассказал, что за бронзу он получил $50 тыс., а за серебро — $80 тыс. Также ему выдали трехкомнатную квартиру в центре Ровно и по 480 тыс. грн за каждую медаль от горсовета. Призовые средства он планирует вложить в будущее.

В свое время Михаилу предлагали сменить гражданство и выступать за команду Узбекистана. Спортсмен признался, почему отказался.

— Какой из меня узбекистанец? Я — украинец, — отметил Михаил.

Михаил Романчук завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020 на дистанции 800 м вольным стилем. Эта награда стала для Украины первой в плавании за 17 лет на Играх. А в заплыве на 1500 метров он завоевал серебро.

На летней Олимпиаде-2020 Украину представили 158 олимпийцев в 25 видах спорта и 30 дисциплинах. Этот состав украинской сборной стал наименьшим за всю историю выступлений на летних Играх.