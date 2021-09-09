Сборная Украины упустила победу в товарищеском матче с Чехией на последней минуте игры, сыграв вничью 1:1.

После матча исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков ответил на вопросы журналистов и дал понять, что недоволен результатом противостояния.

— В Казахстане такое случилось, сейчас тоже. 20 секунд оставалось. Надо разбираться, почему мы не можем продержаться до конца. Поговорили с ребятами после матча, я был немного эмоциональным. Нам предстоит очень важная игра в Хельсинки. Одна ошибка — и приехали. Там уже вничью играть нельзя. Я очень хотел победить, но не хватило 20 секунд. Нет слов. Нужно посмотреть, кто не подстраховал, когда били из центральной зоны. Эмоции отрицательные. Мы играли с участником 1/4 финала Евро-2020. После матча с Бельгией против нас в Чехии вышел основной состав. Я сделал ротацию. Но нужно забывать и двигаться дальше, — сказал Петраков.

Наставник также поздравил с дебютом в сборной футболистов, которые впервые вышли на поле в футболке национальной команды. По его словам, ребята справились неплохо.

Что касается информации, которая вечером появилась в прессе об игроке сборной Казахстана Руслане Валиуллине, который отметился дублем в ворота сборной Украины в отборе на ЧМ-2022, а затем у него обнаружили допинг, то специалист сказал, что к подобной информации относится негативно.

— Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важных два очка. Я не привык на чужой беде строить свое счастье.

В матче против сборной Чехии дебютным голом в футболке сборной Украины отличился Виктор Корниенко. Для него это также была первая игра за национальную команду.

Обзор и видео товарищеского матча Чехия — Украина вы можете посмотреть на сайте Факты ICTV.

Фото: УАФ