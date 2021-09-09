Мужская сборная Украины сыграет против команды России в 1/8 финала Евро-2021 по волейболу. Это будет вторая встреча в истории между Украиной и Россией.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник прокомментировал предстоящий матч с представителями РФ, отметив, что на чемпионатах Европы слабых нет.

— Как уже известно, в 1/8 финала мы наткнулись на Россию. Сборную, которая не нуждается в лишних представлениях и серебро на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о ее силе, — отметил Мельник.

По его словам, огромное значение в поединке с Россией будет играть характер игроков, вера в собственные силы и тактическая дисциплинированность.

— Все в первую очередь будет зависеть от наших волейболистов. Им просто стоит абсолютно не обращать внимания, кто по другую сторону сетки: то-есть, Россия — значит Россия. И все. Слабых здесь нет. Тем более в плей-офф, — добавил Мельник.

Как объяснил глав ФВУ, подопечным Угиса Крастиньша необходимо сконцентрироваться прежде всего на собственных действиях.

В то же время Мельник добавил, что на стадионе, где встретятся команды, будет очень жарко.

Волейбольный матч Украина — Россия состоится 11 сентября в польском Гданьске. Начало поединка 1/8 финала в 18.30 по киевскому времени.

На стадии группового этапа украинцы в группе A одержали три победы — над Бельгией, Португалией и Грецией.

В то же время команда потерпела два поражения — от Сербии и Польши. Таким образом национальная сборная с третьего места вышла в плей-офф.

Сборная России в своей группе C заняли второе место и набрала 11 очков.

Предыдущий раз сборные Украины и РФ пересеклись на чемпионате Европы-2005. Тогда россияне победили украинцев со счетом 3:0.

Источник: ФВУ

Фото: ФВУ