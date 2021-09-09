Допинг в сборной Казахстана: могут ли Украине присудить победу

Положительная допинг-проба казахского футболиста Руслана Валиуллина подтвердили 9 сентября в казахском ФК Тобол.

Именно этот футболист принимал участие в четвертом матче отбора на ЧМ-2022 против Украины и отметился дублем в ворота Андрея Пятова, чем помог вырвать ничью для своей команды во встрече на последних минутах.

В следующем матче отбора против Финляндии Валиуллин уже не играл, а в Казахской федерации футбола причиной его не включения в заявку назвали мышечную травму.

Учитывая ситуацию, становится интересно, возможно ли техническое поражение сборной Казахстана в матче с Украиной. Факты ICTV рассказывают, может ли положительная допинг-проба повлиять на исход матча Казахстан — Украина.

В статье 11 Антидопингового регламента говорится:

— В случае информации о возможном нарушении антидопинговых правил по статье 7 в более чем одного игрока из одной и той же команды, администрация УЕФА проводит соответствующее целевое тестирование этой команды в течение соревновательного периода. В случае выявлении нарушения антидопинговых правил со стороны более чем двух игроков одной и той же команды в течение соревновательного периода УЕФА применяет к ассоциации-члену УЕФА или клубу этих игроков соответствующие санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом УЕФА и настоящим регламентом в дополнение к последствиям для отдельных игроков, совершивших нарушение антидопинговых правил.

Допинг-пробу у Валиуллина и еще одного игрока ФК Тобол Сергея Малого взяли после ответного матча третьего раунда квалификационного отбора Лиги конференций между Жилиной и Тоболом.

Результат теста футболисту отправили 2 сентября, когда он в составе казахской делегации направлялся на матч отбора на ЧМ-2022 против Финляндии.

Следовательно, соответствующий пункт регламента УЕФА свидетельствует о том, что результат матча Казахстан — Украина (2:2) останется без изменений.

Результат теста Валиуллина может повлиять только на ответный матч Жилины и Тобола, который завершился разгромным поражением казахского клуба со счетом 5:0.

Читайте Украина упустила победу на последних секундах матча с Казахстаном

Фото: УАФ