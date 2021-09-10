Харьковский Жилстрой-1 9 сентября сыграл ответный матч с кипрским Аполлоном в рамках второго раунда женской Лиги чемпионов на ОСК Металлист.

Таким образом, команда впервые в истории вышла в группу женской Лиги чемпионов.

Матч на своей территории харьковчанки выиграли со счетом 3:1 после выездной победы 2:1 на Кипре.

Игра началась очень активно и уже к 20 минуте футболистки забили два гола в ворота соперника.

Два гола во время игры забила Ольга Овдийчук на 20 и 60 минутах, хотя игра была уже не такой быстрой.

Кипрские спортсменки завладели мячом уже в конце игры и даже сумели забить один гол, который уже не повлиял на исход матча.

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Еще один гол за Украину забила Ольга Бойченко на 15 минуте. По сумме двух матчей, Жилстрой-1 ведет 5:2 и соответственно, впервые в истории украинского женского футбола проходит в групповой раунд женской ЛЧ.

Жеребьевка этого раунда состоится уже в понедельник, 13 сентября.

Фото: fczh1.com