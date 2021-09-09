Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Самолет со сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге

Літак на заході сонця

Самолет со сборной Германии по футболу на борту вылетел из Рейкьявика в 2 часа ночи после победы подопечных Ганса Дитер-Флика над Исландией со счетом 4:0. Самолет компании KlasJet направлялся во Франкфурт.

В небе над шотландским Арбротом с борта поступил аварийный сигнал, после чего самолет совершил незапланированную аварийную посадку в Эдинбурге.

Пилоты резко развернули самолет между Денди и Арбротом и уже через 20 минут приземлились в столице Шотландии примерно в 4.00.

Причины посадки пока неизвестны. По информации немецких СМИ, с борта поступил сигнал 7700, означающий, что на борту произошла аварийная ситуация.

Вскоре на странице сборной Германии в Twitter появилась информация, что команда в безопасности.

— Безопасность прежде всего. Безопасная остановка как мера пресечения в Эдинбурге.

Во втором твите подтвердили, что с командой и делегацией все в порядке.

Стоит отметить, что самолет, на котором находилась команда, пока в воздух еще не поднимали.

В матче отборочного раунда чемпионата мира-2022 сборная Германии на выезде обыграла исландцев со счетом 4:0. Бундестим с 15 очками занимает первое место в группе J, Исландия с четырьмя очками — на пятой строчке.

Читайте
Самолет Wizz Air совершил экстренную посадку во Львове: что известно

Источник: Sky Sports

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка