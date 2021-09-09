13-летний мальчик во время матча отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Нидерландов и Черногории выбежал на поле, чтобы сфотографироваться со своим кумиром Мемфисом Депаем.

Теперь юному болельщику придется расплачиваться за этот поступок.

Отборочный матч ЧМ-2022 проходил в нидерландском Эйндховене 4 сентября.

Во время поединка подросток прорвался прямо на поле, чтобы осуществить детскую мечту — сделать фото с лидером сборной Нидерландов Депаем.

Когда парень подбежал с телефоном в руках к футболисту, тот не отказал болельщику в фото. Они сделали совместное селфи.

После этого юноша покинул газон и быстро вернулся на свое место на трибуне.

Парень сразу позвонил кому-то, чтобы рассказать о случившемся. А другие зрители с юмором отнеслись к поступку фаната.

Однако наказания подростку избежать не удалось. Ведь Нидерландская футбольная ассоциация запретила ему посещать футбольные матчи до пяти лет.

Более того, болельщика оштрафовали на €100.

В то же время сам парень заявил, что не жалеет, а наоборот — рад.

— Живем один раз, поэтому я решил это сделать. Теперь я не смогу ходить на матчи, но есть уникальное фото с Мемфисом, — делится подросток.

4 сентября Нидерланды разгромно победили в Черногории со счетом 4:0. В частности, звездный Депай в этой встрече оформил дубль.

По итогам шести туров сборная Нидерландов — лидер в своей группе G.