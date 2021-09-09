13-летний мальчик во время матча отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Нидерландов и Черногории выбежал на поле, чтобы сфотографироваться со своим кумиром Мемфисом Депаем.
Теперь юному болельщику придется расплачиваться за этот поступок.
Отборочный матч ЧМ-2022 проходил в нидерландском Эйндховене 4 сентября.
Во время поединка подросток прорвался прямо на поле, чтобы осуществить детскую мечту — сделать фото с лидером сборной Нидерландов Депаем.
Когда парень подбежал с телефоном в руках к футболисту, тот не отказал болельщику в фото. Они сделали совместное селфи.
“Mam, heb je me gezien?!” ????#NEDMON pic.twitter.com/yILLbYGIEC
— NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 4, 2021
После этого юноша покинул газон и быстро вернулся на свое место на трибуне.
Парень сразу позвонил кому-то, чтобы рассказать о случившемся. А другие зрители с юмором отнеслись к поступку фаната.
Однако наказания подростку избежать не удалось. Ведь Нидерландская футбольная ассоциация запретила ему посещать футбольные матчи до пяти лет.
Более того, болельщика оштрафовали на €100.
В то же время сам парень заявил, что не жалеет, а наоборот — рад.
— Живем один раз, поэтому я решил это сделать. Теперь я не смогу ходить на матчи, но есть уникальное фото с Мемфисом, — делится подросток.
4 сентября Нидерланды разгромно победили в Черногории со счетом 4:0. В частности, звездный Депай в этой встрече оформил дубль.
По итогам шести туров сборная Нидерландов — лидер в своей группе G.