Экс-руководитель Международной федерации футбола Йозеф Блаттер оценил свой вклад в развитие крупнейшей спортивной организации мира — ФИФА.

— Когда я начал работать здесь, ФИФА никто не знал. Раз в четыре года был Кубок мира и олимпийский турнир по футболу. Это был мой первый контакт с Россией на турнире в Москве в 1980-м. А потом уже началось развитие футбола, оно совпало с развитием информационных систем и телевидения. Частного телевидения. И тогда люди увидели, что футбол — это классный продукт! И по телевидению у вас уже готовое шоу, без каких-либо подготовок, — сказал Блаттер.

Швейцарский функционер добавил, что в футбол начали вкладывать большие деньги, начали появляться лиги с лучшими командами.

— Это разделило лиги на богатые и не очень обеспеченные. Топовые чемпионаты забирают себе лучших игроков. Это бизнес, а бизнес — это всегда нечестная игра. В бизнесе есть спрос и предложение. Если футбол уже в этой системе, он не может идти против правил.

Продолжая тему Блаттер отметил, что ФИФА — это своеобразный монстр, который играет по правилам бизнеса.

— Я создал монстра, должен был, но монстр играл по правилам бизнеса. Я магистр экономики, но я не смог это остановить, потому что это спрос и предложение. Это все печально, но это факт. У футбола 2 млрд поклонников. Нет ни одной страны, религии или системы, где было бы 2 млрд человек, а у футбола есть, — подытожил 85-летний бывший босс ФИФА.

В марте 2021 года независимый комитет по этике признал Блаттера виновным в многочисленных нарушениях кодекса этики организации (FCE). Его отстранили от любой футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев.

Также Блаттеру назначили штраф в размере 1 млн швейцарских франков ($1,069 млн).

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Он покинул пост из-за коррупционного скандала. В конце февраля 2016 года преемником Блаттера на посту стал Джанни Инфантино.