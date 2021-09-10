Украинская прыгунья Ярослава Магучих прокомментировала скандал вокруг нового совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене.

Украинка отметила, что фотография, на которой присутствовали также спортсменки из других стран, была сделана по просьбе польской прыгуньи Камилы Лицвинко. Она завершает спортивную карьеру, поэтому хотела сделать фото на память.

— Теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола МакДермотт представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста, — обратилась Магучих к журналистам.

Ярослава Магучих отметила, что за последний месяц услышала о себе много неприятных вещей, поэтому решила объяснить ситуацию и поставить точку в этом вопросе.

Совместная фотография, на которой также присутствует украинская легкоатлетка Ирина Геращенко и спортсменки из других стран, появилась в сети 9 сентября. Ее обнародовала Элинор Паттерсон — прыгунья из Австралии.

Магучих раскритиковали за то, что предыдущий скандал из-за фото с Ласицкене на Олимпиаде-2020 ее ничему не научил.

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Скандал с Магучих на Олимпиаде-2020

Во время Олимпийский игр в Токио Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. Cпортсменки позировали с флагами Украины и Олимпийского комитета РФ.

В сети одни пользователи упрекали прыгунье, что на восьмом году агрессии России она фотографируется с гражданкой РФ, которая имеет звание капитана Вооруженных сил России. Другие же стали на сторону девушки, мол, спорт вне политики.

Магучих, кстати, является младшим сержантом ВСУ. Тогда она объяснила, что в фотографии не было политического подтекста. Также она не отрицала, что между Украиной и РФ идет война.

Фото: Элинор Паттерсон

Источник: Ярослава Магучих