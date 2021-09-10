Легкоатлеты Ярослава Магучих и Михаил Кохан стали топ-спортсменами Украины по итогам августа 2021 года.

19-летняя Магучих в августе выиграла бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио, прыгнув на 2 м.

Также легкоатлетка стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне с результатом 1,98 м.

20-летний Кохан занял четвертое место по метанию молота на Олимпиаде-2020. Он метнул молот на 80,39 м.

Более того, он выиграл международные соревнования в Будапеште — 78,77 м. Также спортсмен установил на этом турнире личный рекорд.

Голосование за лучших легкоатлета и легкоатлетку Украины проходит ежемесячно.

Участие в нем принимают три категории: эксперты (Совет ФЛАУ), фанаты и представители СМИ. Голоса каждой категории учитываются как треть от всех голосов.

Что известно о легкоатлетах

Ярослава Магучих — украинская спортсменка, которая специализируется на прыжках в высоту.

Бронзовый призер Олимпиады-2020, чемпионка Европы 2021 года по легкой атлетике в помещении, чемпионка мира и Европы среди юношей и рекордсменка мира в возрастной категории до 20 лет.

Михаил Кохан — легкоатлет, специализирующийся в метании молота. Чемпион мира и Европы среди юношей, рекордсмен мира в возрастной группе до 18 лет.

По итогам сезона-2019 был признан в Украине Лучшим легкоатлетом года и Звездой, которая сходит.

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Источник: ФЛАУ