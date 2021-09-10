Легкоатлеты Ярослава Магучих и Михаил Кохан стали топ-спортсменами Украины по итогам августа 2021 года.
19-летняя Магучих в августе выиграла бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио, прыгнув на 2 м.
Также легкоатлетка стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне с результатом 1,98 м.
20-летний Кохан занял четвертое место по метанию молота на Олимпиаде-2020. Он метнул молот на 80,39 м.
Более того, он выиграл международные соревнования в Будапеште — 78,77 м. Также спортсмен установил на этом турнире личный рекорд.
Голосование за лучших легкоатлета и легкоатлетку Украины проходит ежемесячно.
Участие в нем принимают три категории: эксперты (Совет ФЛАУ), фанаты и представители СМИ. Голоса каждой категории учитываются как треть от всех голосов.
Что известно о легкоатлетах
Ярослава Магучих — украинская спортсменка, которая специализируется на прыжках в высоту.
Бронзовый призер Олимпиады-2020, чемпионка Европы 2021 года по легкой атлетике в помещении, чемпионка мира и Европы среди юношей и рекордсменка мира в возрастной категории до 20 лет.
Михаил Кохан — легкоатлет, специализирующийся в метании молота. Чемпион мира и Европы среди юношей, рекордсмен мира в возрастной группе до 18 лет.
По итогам сезона-2019 был признан в Украине Лучшим легкоатлетом года и Звездой, которая сходит.
Источник: ФЛАУ