От Свитолиной до Бущана: голосование за самого сексуального спортсмена Украины

День физической культуры и спорта Украины ежегодно отмечает во вторую субботу сентября. В этом году праздник пришелся на 11 сентября.

В этот день с праздником принято поздравлять профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни. Также в этот день чествуют ветеранов отечественного спорта.

Официально праздник учредили еще в 1994 году. В Украине в День физической культуры и спорта проводятся марафоны и соревнования с награждением победителей.

Самой титулованной спортсменкой независимой Украины является Яна Клочкова. В плавании она установила мировой рекорд в заплыве на 400 метров.

Наши спортсмены часто радуют нас своими успехами, прославляя нашу страну и поднимая украинских флаг на вершине пьедестала. Они дарят нам разные эмоции, заставляют иногда плакать из-за поражения или из-за радости от побед.

В этот день Факты ICTV предлагают выбрать самых сексуальных спортсменов Украины, которыми увлекаются не только на Родине.

2021 был мега спортивный — сначала мы вместе радовались от выхода нашей футбольной сборной в 1/4 финала Евро-2020, затем поддерживали украинских атлетов на летних Олимпийских играх 2020 в Токио и Паралимпиаде-2020.

Факты ICTV также подготовили комплекс упражнений от украинских звезд, которые можно делать в домашних условиях.