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Факты / Спорт
Юлія Соколова |

Экс-чемпион мира Холифилд проиграл нокаутом в своем первом за 10 лет поединке

Бій Евандера Холіфілда проти Вітора Белфорта

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд проиграл техническим нокаутом бойцу смешанных единоборств Витору Белфорту в своем первом за последнее десятилетие поединке.

Бой состоялся в ночь с 11 на 12 сентября и был организован компанией Triller Fight Club. Сначала поединок планировалось провести в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако впоследствии его перенесли во Флориду.

Соперником 58-летнего Холифилда, который уже 10 лет не выходил в ринг, стал 44-летний бразилец Белфорт.

Поединок должен был состояться в формате восемь раундов по две минуты. Однако развязка наступила менее чем за две минуты: сначала бразилец нанес серию ударов по корпусу Холифилда, в результате чего тот упал на канаты.

Впоследствии Белфорт отправил американца в нокдаун апперкотом. После еще ряда ударов, на которые Холифилд не смог ответить, рефери досрочно прекратил бой. Победу одержал Белфорт.

Комментировали поединок в прямом эфире 45-й президент США Дональд Трамп и его сын – Дональд Трамп-младший.

Дональд Трамп із сином

Эвандер Холифилд – американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории. Холифилд – член Международного зала боксерской славы.

Витор Белфорт – бразильский боец смешанного стиля, чемпион Бразилии по джиу-джитсу, чемпион мира по смешанным боевым искусствам в полутяжелом весе по версиям UFC (2004 год) и Cage Rage (2007 год).

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Источник: The New York Times, Sky Sports

Фото: Getty Images

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