Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд проиграл техническим нокаутом бойцу смешанных единоборств Витору Белфорту в своем первом за последнее десятилетие поединке.

Бой состоялся в ночь с 11 на 12 сентября и был организован компанией Triller Fight Club. Сначала поединок планировалось провести в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако впоследствии его перенесли во Флориду.

Соперником 58-летнего Холифилда, который уже 10 лет не выходил в ринг, стал 44-летний бразилец Белфорт.

Поединок должен был состояться в формате восемь раундов по две минуты. Однако развязка наступила менее чем за две минуты: сначала бразилец нанес серию ударов по корпусу Холифилда, в результате чего тот упал на канаты.

Впоследствии Белфорт отправил американца в нокдаун апперкотом. После еще ряда ударов, на которые Холифилд не смог ответить, рефери досрочно прекратил бой. Победу одержал Белфорт.

Vitor Belfort just destroyed Evander Holyfield We just witnessed elderly abuse on live TV #HolyfieldBelfort #TrillerFightClub pic.twitter.com/2jxTzUF4iq — ???????????????????????????????????????? (@SlawsomeMMA) September 12, 2021

Комментировали поединок в прямом эфире 45-й президент США Дональд Трамп и его сын – Дональд Трамп-младший.

Эвандер Холифилд – американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории. Холифилд – член Международного зала боксерской славы.

Витор Белфорт – бразильский боец смешанного стиля, чемпион Бразилии по джиу-джитсу, чемпион мира по смешанным боевым искусствам в полутяжелом весе по версиям UFC (2004 год) и Cage Rage (2007 год).

Источник: The New York Times, Sky Sports