Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд проиграл техническим нокаутом бойцу смешанных единоборств Витору Белфорту в своем первом за последнее десятилетие поединке.

Бой состоялся в ночь с 11 на 12 сентября и был организован компанией Triller Fight Club. Сначала поединок планировалось провести в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако впоследствии его перенесли во Флориду.

Соперником 58-летнего Холифилда, который уже 10 лет не выходил в ринг, стал 44-летний бразилец Белфорт.

Поединок должен был состояться в формате восемь раундов по две минуты. Однако развязка наступила менее чем за две минуты: сначала бразилец нанес серию ударов по корпусу Холифилда, в результате чего тот упал на канаты.

Впоследствии Белфорт отправил американца в нокдаун апперкотом. После еще ряда ударов, на которые Холифилд не смог ответить, рефери досрочно прекратил бой. Победу одержал Белфорт.

