Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась на четвертую позицию в международном рейтинге Женской теннисной ассоциации. (WTA).

До этого украинка занимала пятую ступень в мировой квалификации. Последний раз Свитолина была четвертой ракеткой мира в феврале 2020 года.

На первом месте в рейтинге WTA Эшли Барти из Австралии, на втором белоруска Арина Соболенко, а на третьем — Каролина Плискова из Чехии. Пятерку лучших теннисисток закрывает Наоми Осака из Японии.

Значительно улучшила позицию в рейтинге украинка Ангелина Калинина — она ​​поднялась на 12 ступенек и теперь занимает 63 место.

Даяна Ястремская и Марта Костюк опустились вниз и теперь занимают 53-е и 56-е места.

8 сентября Элина Свитолина выбыла из чемпионата США по теннису (US Open). Украинка проиграла канадской теннисистке Лейле Фернандес в 1/4 финала со счетом 1: 2.

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