Украинская легкоатлетка Левченко стала бронзовым призером на турнире в Берлине

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала отличный результат по прыжкам в высоту на Континентальном туре в Берлине (ISTAF Berlin). Украинка попала в топ-3 по итогам этих соревнований.

Левченко с первой попытки преодолела высоту 1.89 м. Таким образом она завоевала бронзовую медаль.

В то же время другая украинка Ирина Геращенко показала такой же результат. Однако она уступила за попытками и поэтому заняла пятую строчку.

Победительницей соревнований в этом виде спорта стала представительница России Мария Ласицкене — олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги. Ее результат — 1.98 м.

Второй стала австралийка Никола МакДермотт. Она смогла взять высоту 1.95 м.

Кроме того, четвертое место по прыжкам в длину заняла представительница Украины Марина Бех-Романчук с результатом 6.44 м.

Победила в этом виде соревнований Жасмин Сойерс из Великобритании — 6.73 м.

Международные соревнования по легкой атлетике ISTAF Berlin проходят в этом году в сотый раз.

Юлия Левченко во второй раз в сезоне на международном уровне закончила соревнования на пьедестале. На турнире, который проходил в Финляндии в начале июня она также стала бронзовым призером.

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Фото: ФЛАУ