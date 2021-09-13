Украинские гимнасты завоевали четыре награды Кубка мирового вызова, который проходил в турецком Мерсине накануне чемпионата мира.

Илья Ковтун сумел завоевать сразу три медали на финальном этапе в этом сезоне Кубка. Также успехом отметилась Елизавета Губарева.

В упражнении на параллельных брусьях 18-летний Ковтун получил золото. Его результат составил 15,05.

Отметим, что это уже шестая золотая награда гимнаста в этом сезоне Кубка мирового вызова.

В то же время в вольных упражнениях украинец набрал 14,4 балла и стал серебряным призером. Также в упражнениях на коне он стал вторым с результатом 14,65.

Всего в этом сезоне Кубка Ковтун завоевал 12 наград.

17-летняя Губарева также завоевала серебряную медаль в упражнении на брусьях. Это дебютный приз гимнастки в этом сезоне Кубка.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике проходил в Турции с 10 по 12 сентября. Это был финальный этап перед началом чемпионата мира.

Так, ЧМ по спортивной гимнастики пройдет с 18 по 24 сентября в Китакюшу, Япония.

Кроме того, на Континентальном туре по легкой атлетике в Берлине украинка Юлия Левченко стала третьей по прыжкам в высоту. Она смогла взять 1.89 метра с первой попытки.

Победительницей соревнований стала россиянка Мария Ласицкене. Ее результат — 1.98 м.

Фото: НОК Украины