В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 донецкий Шахтер сыграет против тираспольского Шерифа. Игра состоится в среду, 15 сентября, на стадионе Шериф (Молдова).

Начало матча в 19.45 по киевскому времени.

Где смотреть Шериф — Шахтер

Онлайн-трансляция матча Шахтер — Шериф будет доступна на видеосервисе MEGOGO. Также игру можно будет увидеть на платформе Воля TV.

В 19.45 отечественные болельщики смогут начать смотреть поединок.

Ранее футбольные команды встречались во втором отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2003/2004.

Поединок проходил в молдавском Тирасполе и закончился ничейным счетом 0:0, но в Донецке горняки одержали победу со счетом 2:0.

Отметим, что Шериф — единственный дебютант Лиги чемпионов в этом сезоне.

Тренером клуба из Молдовы является Юрий Вернидуб. Наставник хорошо знает Шахтер еще со времен сотрудничества с луганской Зарей.

Накануне, в третьем квалификационном раунде Шериф одолел Црвену Звезду из Сербии, а в плей-офф — хорватское Динамо.

В то же время горняки — неизменные участники ЛЧ последних лет — в третьем квалификационном раунде дважды обыграли бельгийский Генк, а затем в упорной схватке победили более статусного соперника из Франции — Монако.

По результатам жеребьевки нового турнира Лиги чемпионов команды попали в группу D. Их соперники также — Интер из Милана и Реал из Мадрида.

В прошлом году Шахтер уже встречался в пределах группового этапа с Реалом и Интером. Тогда команде совсем немного не хватило, чтобы выйти в плей-офф.