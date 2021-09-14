В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 встретятся киевское Динамо и лиссабонская Бенфика. Игра состоится 14 сентября в Киеве на НСК Олимпийский.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Где смотреть Динамо — Бенфика

В Украине болельщики могут посмотреть поединок в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.

Чтобы посмотреть встречу онлайн на одном из устройств — iOS, Android, Smart TV, приставка — нужна подписка.

Футбольные клубы уже встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2016/17. Тогда Бенфика в Киеве победила хозяев поля со счетом 2:0, а в Лиссабоне одержала минимальную победу над киевлянами — 1:0.

Кроме того, Динамо и Бенфика играли в пределах группового этапа Кубка чемпионов-1991/92. Киевляне выиграли в домашней игре со счетом 1:0, но на выезде уступили с разгромным счетом — 0:5.

Отметим, что в этом сезоне команды попали в группу Е. Их соперниками также будут каталонская Барселона и мюнхенская Бавария.

Бенфика активно начала сезон в Португалии. Клуб Романа Яремчука выиграл все пять матчей Примейры. Украинский форвард успел отметиться двумя голами и четырьмя ассистами.

В то же время Динамо накануне матча ЛЧ одолело Металлист 1925 в Харькове. Киевляне, как и лиссабонская команда, лидируют в национальном первенстве.