В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 встретятся киевское Динамо и лиссабонская Бенфика. Игра состоится 14 сентября в Киеве на НСК Олимпийский.
Начало матча в 22.00 по киевскому времени.
Где смотреть Динамо — Бенфика
В Украине болельщики могут посмотреть поединок в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
Чтобы посмотреть встречу онлайн на одном из устройств — iOS, Android, Smart TV, приставка — нужна подписка.
Футбольные клубы уже встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2016/17. Тогда Бенфика в Киеве победила хозяев поля со счетом 2:0, а в Лиссабоне одержала минимальную победу над киевлянами — 1:0.
Кроме того, Динамо и Бенфика играли в пределах группового этапа Кубка чемпионов-1991/92. Киевляне выиграли в домашней игре со счетом 1:0, но на выезде уступили с разгромным счетом — 0:5.
Отметим, что в этом сезоне команды попали в группу Е. Их соперниками также будут каталонская Барселона и мюнхенская Бавария.
Бенфика активно начала сезон в Португалии. Клуб Романа Яремчука выиграл все пять матчей Примейры. Украинский форвард успел отметиться двумя голами и четырьмя ассистами.
В то же время Динамо накануне матча ЛЧ одолело Металлист 1925 в Харькове. Киевляне, как и лиссабонская команда, лидируют в национальном первенстве.