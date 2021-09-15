В матче первого тура группового этапа Лиги конференций-2021/2022 норвежский Буде-Глимт встретится с луганской Зарей. Поединок состоится 16 сентября на стадионе Аспмира в городе Буде (Норвегия).

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Где смотреть Буде-Глимт — Заря

Онлайн-трансляция матча Лиги конференций сезона 2021/2022 будет доступна в Украине на видеосервисе MEGOGO.

Норвежская команда раньше никогда не встречалась в еврокубках с украинцами. А вот в подопечных Виктора Скрипника уже есть опыт соперничества со скандинавами.

В 2014 году в третьем квалификационном раунде Заря дважды одержала победу над Мольде — 1:1, 2:1.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2021/2022 Буде-Глимт уступил польской Легии. Поэтому норвежцы продолжили свое участие в Лиге конференций.

Сначала норвежская команда обыграла исландский Валюр, косовскую Приштину и литовский Жальгирис. Таким образом Буде-Глимт прошел в груповой раунд ЛК.

В чемпионате Норвегии 2018 команда заняла 11-ю строчку среди 16 команд. Уже в 2019-м Буле-Глимт занимает второе место, а в 2020-м — становится чемпионом. В 2021 году клуб идет вторым, уступив Мольде.

В то же время Заря стартовала в раунде плей-офф лиги Европы. Но луганчане уступили австрийскому Рапиду, после чего вышли в групповой турнир ЛК.

Отметим, что клуб Скрипника станет первым украинским клубом, что сыграет на групповом этапе нового турнира.

Команды находятся в группе С. Их соперниками является итальянская Рома и болгарский ЦСКА.