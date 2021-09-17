Украинская атлетка Ярослава Магучих, которая попала в скандал из-за фото с россиянкой Ласицкене, призналась о появлении правил поведения на соревнованиях для спортсменов. Об этом прыгунью спросили во время интервью.

— Есть такое, конечно, появилось … Но движемся дальше и будем смотреть, как это будет в будущем.

Магучих поделилась, что ей было эмоционально тяжело во время Олимпиады из-за критики и повышенного интереса СМИ. Но она смогла справиться с этим благодаря поддержке тренера, родителей и других людей.

— Меня мой тренер настраивала, что надо отвлечься, делать свое дело и как-то более спокойно реагировать на это.

Фото Магучих с россиянкой

Этим летом на Олимпийских играх в Токио Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту.

После победы украинка сделала общий снимок с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменки позировали с флагами Украины и ОКР.

Магучих начали критиковать в соцсетях, о ней много писали в СМИ. Одни пользователи упрекали спортсменке, что она обнимается с россиянкой, которая имеет звание капитана Вооруженных сил России. Другие же стали на ее сторону, мол, спорт вне политики.

Магучих тоже имеет звание младшего сержанта ВСУ. Она объяснила, что у общего фото не было политического контекста. Также она не отрицала, что между Украиной и Россией идет война.