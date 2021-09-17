Без Малиновского: Петраков огласил список игроков на матчи отбора на ЧМ-2022

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков, которые попали в заявку на матчи отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре.
В октябре сине-желтые должны провести две игры в рамках европейской квалификации против Финляндии и Боснии и Герцеговины.
Всего Петраков вызвал 25 исполнителей, еще восемь игроков вошли в резервный список.
Отметим, что вне списка оказался один из лидеров сборной Украины, полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский. А в резервный попал голкипер мадридского Реала Андрей Лунин.
Состав сборной Украины:
- Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Денис Бойко (Динамо Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).
- Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер, Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — Динамо Киев), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря Луганск), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).
- Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (СК Днепр-1 Днепр), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
Резервный список: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — Шахтер Донецк), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря Луганск), Владислав Калитвинцев (Десна Чернигов), Александр Пихаленок (СК Днепр-1).
Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве. 9 октября Украина на выезде сыграет против Франции, а 12 октября во Львове примет команду Боснии и Герцеговины.