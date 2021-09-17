Без Малиновского: Петраков огласил список игроков на матчи отбора на ЧМ-2022

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков, которые попали в заявку на матчи отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре.

В октябре сине-желтые должны провести две игры в рамках европейской квалификации против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Всего Петраков вызвал 25 исполнителей, еще восемь игроков вошли в резервный список.

Отметим, что вне списка оказался один из лидеров сборной Украины, полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский. А в резервный попал голкипер мадридского Реала Андрей Лунин.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Денис Бойко (Динамо Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Денис Бойко (Динамо Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава). Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер, Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — Динамо Киев), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер, Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — Динамо Киев), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия). Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря Луганск), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря Луганск), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша). Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (СК Днепр-1 Днепр), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Резервный список: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — Шахтер Донецк), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря Луганск), Владислав Калитвинцев (Десна Чернигов), Александр Пихаленок (СК Днепр-1).

Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве. 9 октября Украина на выезде сыграет против Франции, а 12 октября во Львове примет команду Боснии и Герцеговины.