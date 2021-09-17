Фиаско Шахтера и Зари помешали Украине обойти Россию в таблице коэффициентов

Первый тур группового раунда еврокубков, который прошел с 14 по 16 сентября, внес коррективы в таблице коэффициентов УЕФА. Однако, Украина все еще находится за пределами топ-10 рейтинга, который гарантирует чемпиону внутреннего розыгрыша место в групповом этапе Лиги чемпионов.

После первого тура три украинских клуба смогли набрать лишь одно очко из девяти возможных. Киевское Динамо в Киеве на НСК Олимпийский разошлось ничьей с португальской Бенфикой (0:0) в Лиге чемпионов, а вот донецкий Шахтер сенсационно уступил на выезде молдавской Шерифу (0:2) в Тирасполе.

Поражением ознаменовался старт луганской Зари в Лиге конференций. Подопечные Виктора Скрипника уступили норвежскому клубу Буде-Глимт со счетом 1:3.

В таблице конференций Украина имеет в своем активе 30.401 балл и занимает одиннадцатую позицию.

Отметим, что в первом туре был потерян реальный шанс обойти Россию (30.882), которая тоже набрала лишь один балл (ничья Локомотива, поражения Спартака и Зенита) и представлена ​​тремя клубами.

Изменения произошли в первой пятерке таблицы коэффициентов УЕФА — Португалия опустилась с пятого на шестое место, пропустив вперед Францию.

Напомним, что в следующем розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/23 чемпион Украины потеряет право прямой путевки в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы — две лучшие команды УПЛ будут стартовать с квалификации.

Во втором туре еврокубков украинские команды сыграют против еще более сильных соперников. Киевское Динамо на выезде встретится с мюнхенской Баварией, Шахтер в Киеве примет миланский Интер, а Заря в Запорожье сыграет с римской Ромой.

Читайте:

Фото: Динамо Киев