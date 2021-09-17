Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix из-за сериала Ход королевы (The Queen’s Gambit). Сумма иска составляет $5 млн.

Кроме денежной компенсации она требует изъять эпизоды, в которых представлена ​​недостоверная информация о ее достижениях.

В последнем эпизоде ​​сериала вымышленный персонаж, юная шахматистка Бет Гармон описывается как единственная женщина-чемпионка, которая соревнуется с мужчинами.

— Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами, — говорится в одном из эпизодов сериала.

В иске отмечается, что до 1968 года, когда развивается сюжет сериала, Гаприндашвили сыграла более чем с 50 шахматистами-мужчинами, в частности с десятью гросмейстрами.

Гаприндашвили также оскорбило то, что в сериале ее назвали российской шахматисткой, хотя она грузинка.

— Грузины пострадали от российского господства в составе Советского Союза, а затем подверглись запугиванию и вторжению со стороны России, — отмечается, в частности, в иске.

В Netflix уже прокомментировали иск, отметив, что с уважением относятся к 80-летней Гаприндашвили и ее блестящей карьере, но назвали выдвинутые претензии безосновательными и пообещали энергично отстаивать свою позицию в суде.

Сериал Ход королевы рассказывает историю шахматного вундеркинда, девочки-сироты Бет Гармон, которая пытается стать величайшей шахматисткой мира. Параллельно она борется с эмоциональными проблемами, а также с алкогольной и наркотической зависимостями.

Действие сериала начинается в середине 1950-х и продолжается в 1960-х.

Кто такая Нона Гаприндашвили?

Нона Гаприндашвили — первый международный гроссмейстер среди женщин (1976) и первая женщина, которая получила звание международного гроссмейстера среди мужчин. Это произошло спустя два года, в 1978 году.

Она является первой обладательницей приза Шахматный Оскар (1982), который вручается лучшему шахматисту по итогам года.

Фото: Dutch National Archive/Wikipedia