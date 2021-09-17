Украинец Болдырев завоевал золото на чемпионате мира по скалолазанию в Москве

Украинец Даниил Болдырев завоевал золотую награду на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Москве (РФ).

Наш спортсмен стал чемпионом мира в дисциплине скорость. Болдырев показал результат 5,73 сек.

What a race! Ukraine’s Danyil Boldyrev secures gold at the @ifsclimbing World Championships in Moscow! Follow the Speed Finals on https://t.co/RG08DMKMzK! #MoscowWCH pic.twitter.com/IFP5svIfMF — Olympics (@Olympics) September 16, 2021

Второе место на пьедестале занял представитель Испании Эрик Ноя Кардона (5,95 сек.), третьим стал американец Ноа Братши.

В карьере Болдырева это уже второй титул чемпиона мира. Впервые он его получил в 2014 году, установив мировой рекорд. В прошлом году украинец на Мундиале остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

В этой дисциплине за пьедестал боролись еще четыре представителя Украины, а именно Константин Павленко (17 место), Ярослав Ткач (30), Федор Самойлов (43) и Сергей Топишко (48).

На летних Олимпийских играх-2024 в Париже скоростное скалолазание дебютирует в соревновательной программе.

Что известно о Данииле Болдыреве?

29-летний Даниил Болдырев родом из Донецка.

В 2014 году во время чемпионата мира в испанском Хихоне он в третий раз установил новый мировой рекорд — 5,60 сек. Впервые ему это удалось в Италии в 2012 году. Тогда спортсмен показал время 5,93 сек., а затем, в том же 2012 году превзошел его, установив новый рекорд 5,75 сек.

В 2014 году он оформил уникальный для скалолазания хет-трик: стал чемпионом мира, победителем Кубка мира и автором мирового рекорда.

Титул чемпиона Европы Болдырев впервые завоевал в прошлом году на турнире в Москве.

Фото: Boldyrev Danyil