Пеле оказался в реанимации: у легендарного бразильца проблемы с желудком

Культовый бразильский футболист Эдсон Арантес ду Насименто, который известен как Пеле, попал в реанимацию.

Самый результативный форвард в истории футбола повторно госпитализирован в отделение интенсивной терапии из-за обострения кислотного рефлюкса — заболевания, которое вызывает жжение в нижней части груди из-за обратного оттока желудочной кислоты в пищевод.

При этом ни больница, в которую был госпитализирован Пеле, ни его представитель в Сантосе информацию об ухудшении состояния здоровья бывшего футболиста не подтвердили.

80-летнему бразильцу недавно удалили опухоль толстой кишки, и он остался в больнице для дальнейшего наблюдения.

Во вторник, 14 сентября, Пеле был выписан из отделения интенсивной терапии.

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