Украинский спортсмен Назар Коваленко, которого летом этого года отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио, победил на международном турнире по спортивной ходьбе.

Об этом Назар Коваленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Ранее спортивный арбитражный суд не позволил легкоатлету выступить на спортивных соревнованиях в рамках Олимпиады-2020.

Коваленко не сдал достаточное количество допинг-проб, поэтому его не допустили к соревнованиям в Токио. В то же время украинец отмечал, что не мог сделать тест за 63 дня, поскольку он попал на Олимпиаду за 60 дней до своего старта.

На международном турнире по спортивной ходьбе легкоатлет прошел дистанцию ​​в 20 км, которую он одолел за 1 час. 24 мин.

Летом 2021 года трех украинских спортсменов отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио. Среди них — Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Чорномаз.

В отборочный период перед соревнованиями в рамках Олимпиады каждый спортсмен должен сдать соответствующее количество проб на наличие допинга в организме.