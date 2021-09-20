Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Вечер бокса состоится на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, что может вместить более 60 тыс. зрителей.

Где смотреть бой Джошуа — Усик?

Прямую трансляцию поединка отечественные любители бокса смогут посмотреть на платформе MEGOGO. Трансляция вечера бокса начнется в 22.00, однако сам бой состоится не ранее 23.00. Прямой трансляции на общедоступных каналах не будет.

В Украине поединок будет транслироваться по системе pay-per-view (плати и смотри).

Цена просмотра боя Джошуа — Усик:

29 грн при наличии подписки Максимальная или Спорт;

49 грн для остальных подписчиков;

49 грн для всех, у кого нет подписки, при покупке трансляции накануне боя;

99 грн при покупке трансляции в день боя.

Также поединок в Лондоне покажут стриминговый сервис DAZN и британский канал Sky Sports.

Текстовую онлайн-трансляцию поединка можно будет посмотреть на Факты ICTV.

Кроме боя Усика и Джошуа в основном карде состоится еще ряд интересных поединков:

Лоуренс Околи (Великобритания) — Дилан Прашович (Черногория);

Каллум Смит (Великобритания) — Ленин Кастильо (Доминиканская Республика);

Максим Продан (Украина) — Флориан Марку (Албания);

Кристофер Оусли (США) — Хасан Байсангуров (Россия);

Даниэль Лапин (Украина) — Павел Мартынюк (Польша);

Кэмпбелл Хаттон (Великобритания) — Сонни Мартинез (Уругвай).

На счету 31-летнего Джошуа 24 победы, из которых 22 нокаутом, и одно поражение в профи. В последнем бою в декабре 2020 года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

В последнем своем поединке 34-летний Усик победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев, два из них он провел в супертяжелом весе.