Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает сохранять четвертую позицию в рейтинге Женской теннисной организации (WTA).

По состоянию на 20 сентября украинка имеет в своем активе 4 860 очков.

Второй ракеткой Украины пока остается Даяна Ястремская, которая занимает 53 позицию, а вот Марта Костюк отстает от нее на три строчки.

К топ-60 все ближе приближается Ангелина Калинина. Сейчас она улучшила свое положение на одно место и занимает 63 строчку. Остальные украинские теннисистки находятся за пределами топ-100.

Лидером рейтинга WTA остается представительница Австралии Эшли Барти, вторая строчка у белоруски Арины Сабаленка, а на третьей — Каролина Плишкова из Чехии.

Как украинки выступили на US Open-2021?

Элина Свитолина дошла до 1/4 финала последнего в этом году теннисного турнира серии Grand Slam. В матче за выход в полуфинал она уступила будущей финалистке Лейле Фернандес из Канады.

Впервые в карьере во второй круг US Open-2021 вышла Ангелина Калинина, однако пройти дальше ей помешала опытная немка Анжелик Кербер.

А вот Даяна Ястремская и Марта Костюк не смогли преодолеть стартовый барьер основной сетки на кортах Нью-Йорка.