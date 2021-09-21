Энтони может получить до $50 млн: гонорары за бой Джошуа — Усик

Британец Энтони Джошуа и украинец Александр Усик 25 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне проведут бой в рамках вечера бокса. Бой вживую увидят около 60 тыс. зрителей, а билеты на событие раскупили за сутки после старта продаж.

Для Усика это будет третий бой в супертяжелом весе. На кону будут стоять четыре чемпионских пояса WBA, IBF, WBO и IBO, которыми владеет Джошуа.

Гонорары за бой Джошуа — Усик распределят в соотношении 80:20, где 80% всех денег отойдут британцу, а Усик получит лишь 20%.

Гонорары за бой Джошуа — Усик

Издание SportingFree пишет, что Джошуа за бой гарантированно получит $10 млн. Доход Усика составит не менее $3 млн, а при успешных продажах PPV (Pay-per-view — в переводе с англ. платы и смотри, — Ред.) он возрастет до минимум $15 млн.

Гарантированная выплата Продажа PPV Суммарная выплата Энтони Джошуа $10 млн 60% $50 млн Александр Усик $3 млн 40% $15 млн

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев сообщил, что Усик после уплаты налогов и процентов менеджерам и промоутеру получит около $1 млн.

— Из этих денег он заплатит налоги в Англии, потому что после того, как Усик побоксирует, получит гонорар, он не вылетит из страны, пока не заплатит 50%. Вот и считайте: минус 50%, плюс 30% промоутеру, 10-15% менеджерам. Там два тренера, директор команды, диетологи, конспирологи, психологи — там целый отряд. В итоге он получит примерно $1 млн, возможно, даже меньше, — сказал он.

Городничев добавил, что на этом этапе Усик выходит боксировать, чтобы выиграть у британца, завоевать популярность и зарабатывать в будущем больше денег.

Букмекеры уже дали свой прогноз на бой Джошуа — Усик. По их мнению, фаворитом поединка является обладатель чемпионских поясов Джошуа, шансы у Усика есть, но они значительно меньше.

Фото: BoxingScene, Corey Erdman

Источник: SportingFree, Сергей Городничев