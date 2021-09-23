Украинская художественная гимнастка со Львова Анастасия Возняк завершает спортивную карьеру. 22-летняя девушка 17 лет была в спорте.

В соцсети Возняк поблагодарила своей маме, которая отвела ее в художественную гимнастику, а также тренерам, врачам и массажистам, с которыми работала на протяжении своей карьеры.

— Я отдала этому спорту 17 лет своей жизни. И ни разу не пожалела об этом. Я безумно счастлива, что имела возможность тренироваться в сборной Украины и выступать под флагом Украины на мировой арене, — отметила девушка.

Как добавила Анастасия, хоть она и не стала олимпийской чемпионкой, но многому научилась.

Также Возняк поблагодарила всей команде и болельщикам, а особенно — Ирине Дерюгиной за то, что дала шанс реализовать мечту, поддерживала и всегда была рядом.

Что известно об Анастасии Возняк

22-летняя гимнастка- двукратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр. Также она участвовала в летних Олимпийских играх 2016 и 2020 годов.

На Олимпиаде-2016 девушка заняла 7-е место в групповом многоборье. Кроме того, Анастасия — мастер спорта международного класса.

Источник: НОК

Фото: ФГУ