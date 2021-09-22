В матче за Суперкубок Украины-2021 встретятся донецкий Шахтер и киевское Динамо. Игра состоится 22 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 21.00 по киевскому времени.

Где смотреть Шахтер — Динамо Киев?

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

В повторе встречу можно будет посмотреть 23 сентября на телеканале Футбол 1 в 11.15 и в 18.55 на телеканале Футбол 2.

Это будет 18-й розыгрыш трофея, за который встречаются победитель чемпионата Украины и обладатель Кубка Украины прошлого сезона. Динамо является действующим обладателем Кубка и победителем УПЛ, а потому подопечным Мирчи Луческу в матче за Суперкубок будет противостоять донецкий Шахтер.

В случае победы Шахтера в этом матче, наставник горняков Роберто Де Дзерби завоюет свой первый трофей во главе донецкого клуба.

Его визави Мирча Луческу за годы работы в Украине уже имеет немало трофеев. Румынский специалист девять раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз — Суперкубок Украины.

После назначения на тренерский мостик в киевском Динамо Луческу уже завоевал с командой три трофея.

Фото: ФК Шахтер, ФК Динамо Киев