ФИФА наказала Венгрию рекордным штрафом за расизм в матче против Англии

Футбольную федерацию Венгрии оштрафовали на $217 тыс., а национальной сборной Венгрии придется играть ближайший матч без зрителей.

Такое наказание от ФИФА Венгрия получила за расистское поведение болельщиков во время матча отбора европейской квалификации к чемпионату мира-2022 между Венгрией и Англией.

#FIFA have ordered Hungary to play two games behind closed doors and fined its football association over $216K after the racist behavior of fans during the team’s World Cup qualifier vs. England on Sep 2 pic.twitter.com/bnxkvbxIfv

— Football Guy (@RobotFootball) September 21, 2021