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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

ФИФА наказала Венгрию рекордным штрафом за расизм в матче против Англии

угорські ультрас

Футбольную федерацию Венгрии оштрафовали на $217 тыс., а национальной сборной Венгрии придется играть ближайший матч без зрителей.

Такое наказание от ФИФА Венгрия получила за расистское поведение болельщиков во время матча отбора европейской квалификации к чемпионату мира-2022 между Венгрией и Англией.

Штраф в размере $217 тыс. стал крупнейшим, которым ФИФА когда-нибудь наказывала национальные федерации.

Дисциплинарная комиссия ФИФА установила, что венгерские фанаты допустили расистские оскорбления в адрес игроков гостей, а также бросали сторонние предметы на поле, использовали пиротехнику и заблокировали лестничные проемы.

ФИФА начала расследование после того, как в адрес английских футболистов Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема были направлены расистские выкрики во время матча в Будапеште.

Матч группы I отборочного турнира к чемпионату мира-2022 Венгрия — Англия (0:4) прошел 2 сентября в Будапеште.

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После того, как английские темнокожие футболисты подверглись оскорблениям на расистской почве Футбольная ассоциация Англии (FA) обратилась в ФИФА с просьбой о расследовании инцидентов с фанатами на этой встрече.

Таким образом, сборная Венгрии проведет следующий домашний матч в отборе к ЧМ-2022 против Албании 9 октября с пустыми трибунами. Еще одним матчем при пустых трибунах Венгрия наказана условно — это произойдет, если в течение двух лет испытательного срока случатся новые подобные инциденты с участием болельщиков.

Источник: Sky Sports

Фото: Depositphotos

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