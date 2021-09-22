Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии издания Forbes.

В сезоне-2021/22 португалец обогатит свой кошелек на $126 млн до вычета налогов. Из этой суммы $70 млн составит заработная плата и бонусы за возвращение в состояние красных дьяволов, остальные $55 млн — это доход от рекламных соглашений.

Роналду в этом списке обошел аргентинского футболиста Лионеля Месси, который сейчас защищает цвета французского ПСЖ. В новом сезоне экс-футболист Барселоны заработает $110 млн.

Тройку самых высокооплачиваемых футболистов замыкает партнер Месси по команде, бразилец Неймар. Его заработок составит $ 95 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков:

1. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) — $125 млн

2. Лионель Месси (ПСЖ) — $110 млн

3. Неймар (ПСЖ) — $95 млн

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — $43 млн

5. Мохаммед Салах (Ливерпуль) — $41 млн

6. Роберт Левандовски (Бавария) — $35 млн

7. Андрес Иньеста (Виссел Кобе) — $35 млн

8. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) — $34 млн

9. Гарет Бейл (Реал Мадрид) — $32 млн

10. Эден Азар (Реал Мадрид) — $29 млн

Камбэк Роналду в МЮ

31 августа Манчестер Юнайтед подтвердил трансфер Криштиану Роналду из туринского Ювентуса.

С манкунианцами 36-летний футболист подписал контракт на два сезона с возможностью пролонгации еще на один год.

Криштиану уже выступал за МЮ в период с 2003 по 2009 года. Вместе с красными дьяволами он стал трехкратным чемпионом АПЛ и выиграл Лигу чемпионов. В футболке МЮ Роналду отметился голами 118 раз в 292 матчах.

Фото: Cristiano Ronaldo