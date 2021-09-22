Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии издания Forbes.
В сезоне-2021/22 португалец обогатит свой кошелек на $126 млн до вычета налогов. Из этой суммы $70 млн составит заработная плата и бонусы за возвращение в состояние красных дьяволов, остальные $55 млн — это доход от рекламных соглашений.
Роналду в этом списке обошел аргентинского футболиста Лионеля Месси, который сейчас защищает цвета французского ПСЖ. В новом сезоне экс-футболист Барселоны заработает $110 млн.
Тройку самых высокооплачиваемых футболистов замыкает партнер Месси по команде, бразилец Неймар. Его заработок составит $ 95 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков:
- 1. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) — $125 млн
- 2. Лионель Месси (ПСЖ) — $110 млн
- 3. Неймар (ПСЖ) — $95 млн
- 4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — $43 млн
- 5. Мохаммед Салах (Ливерпуль) — $41 млн
- 6. Роберт Левандовски (Бавария) — $35 млн
- 7. Андрес Иньеста (Виссел Кобе) — $35 млн
- 8. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) — $34 млн
- 9. Гарет Бейл (Реал Мадрид) — $32 млн
- 10. Эден Азар (Реал Мадрид) — $29 млн
Камбэк Роналду в МЮ
31 августа Манчестер Юнайтед подтвердил трансфер Криштиану Роналду из туринского Ювентуса.
С манкунианцами 36-летний футболист подписал контракт на два сезона с возможностью пролонгации еще на один год.
Криштиану уже выступал за МЮ в период с 2003 по 2009 года. Вместе с красными дьяволами он стал трехкратным чемпионом АПЛ и выиграл Лигу чемпионов. В футболке МЮ Роналду отметился голами 118 раз в 292 матчах.
Фото: Cristiano Ronaldo