Бывший российский футболист, а ныне главный тренер волгоградского ФК Ротор Дмитрий Хохлов судится с Facebook из-за того, что социальная сеть воспринимает его фамилию как оскорбление украинцев.

Футбольный специалист подал соответствующее заявление в Солнцевский районный суд Москвы еще в июле. В начале сентября состоялось предварительное слушание по этому делу.

Хохлов просит суд запретить социальной сети осуществлять к нему любые действия, а также требует компенсацию морального вреда.

— Загвоздка в том, что мою фамилия блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне многие позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. Они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны, — сказал Хохлов.

Соцсети воспринимают фамилия Хохлова как пренебрежительное отношение к украинцам. Тренер часто комментирует футбольные события в СМИ, а поэтому в бан рискует попасть не только его ближайшее окружение, но и журналисты.

Администрация Facebook начала блокировать сообщения русскоязычных пользователей из-за использования слова “хохол” примерно с 2015 года.

У блогеров исчезали их посты, а пользователей аккаунтов отправляли в бан без объяснения причин.

Кто такой Дмитрий Хохлов?

В Украине он прославился после 1999 года, а именно перед матчем между сборными России и Украины в рамках отбора к Евро-2000.

Тогда московская газета Советский спорт вышла на первой полосе с заголовком Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускают, Филимонов, спасай Россию!

На русском языке эта фраза по звучанию тождественна с фразой Бей хохлов, спасай Россию, что является аллюзией на известный белогвардейский лозунг Бей жидов, спасай Россию с использованием пренебрежительного прозвища украинцев.

Эта статья стала очень обсуждаемой не только в России, но и в Украине. Сам Хохлов еще и сфотографировался с этим номером газеты.

Игра в Москве, которая состоялась 9 октября на Лужниках, завершилась ничьей 1:1. Россияне открыли счет на 75-й минуте, но под конец встречи украинцы сравняли благодаря голу Андрея Шевченко после ошибки голкипера хозяев Александра Филимонова.

Благодаря голу Шевченко Россия осталась за бортом чемпионата Европы по футболу. После игры ответную статью написала уже украинская газета Команда с названием Пей, Хохлов, конец России.

Фото: ФК Ротор

Источник: Octagon