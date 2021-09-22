Шахтер — Динамо: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины-2021

Донецкий Шахтер и киевское Динамо в среду, 22 сентября, встретятся в рамках матча за Суперкубок Украины-2021. Игра состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча в 21.00 по киевскому времени.

Прогноз на матч Шахтер — Динамо

По мнению букмекеров, у обеих команд равные шансы на победу и оценивается коэффициентом 2.70. Ничейный исход встречи в основное время — 3.15.

На победу Динамо и Шахтера после компенсированного времени или серии пенальти коэффициент — 1.90.

Также букмекеры оценили коэффициентом 2.05 шансы обеих команд открыть счет в игре. Вероятность того, что ни одна из команд не сможет отличиться в матче в основное или компенсированное время оценивается в 9.50.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с Андреем Коваленко. Ему будут ассистировать Семен Шлончак и Андрей Скрипка, четвертый судья — Игорь Пасхал. Арбитр VAR — Евгений Арановский.

В восьмом туре украинской Премьер-лиги киевское Динамо в компенсированное арбитром время смогло взять три очка в матче с Александрией, а в другом матче Шахтер разгромил Мариуполь.

Фото: ФК Шахтер, ФК Динамо Киев