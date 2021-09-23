В среду, 22 сентября, киевское Динамо встретилось с донецким Шахтарем в пределах матча за Суперкубок Украины. Игра состоялась в Киеве на НСК Олимпийский и завершилась со счетом 0:3 в пользу горняков.

Динамо — Шахтер — обзор матча

Сразу на первых минутах ожесточенного поединка за трофей горняки взяли под контроль мяч.

На 30-минуте Марлос чудом перепрыгнул защитников бело-синих и сбросил мяч на дальнюю штангу, где находился Лассина Траоре. Последний мощным кивком головой перебросил мяч через вратаря в дальний угол ворот (1:0).

Таким образом Шахтер открыл счет в противостоянии с Динамо в пределах матча за Суперкубок Украины.

Далее на поле было много борьбы, столкновений и желтых карточек. А опасных моментов зрители практически не увидели.

Второй тайм начался с мощного удара Степаненко на 47-й минуте из-за пределов штрафной, однако мяч попал в штангу.

Но на 54-й минуте горняки провели быструю контратаку. Здесь отличился дублем Траоре. Он забил мяч в пустые ворота с близкого расстояния после прострела Исмаили (2:0).

Через 10 минут Шахтер довел счет до разгромного. Мощным ударом из-за пределов штрафной отметился Алан Патрик.

Таким образом горняки выиграли свой первый трофей после чемпионского титула в 2020 году.

Отметим, это первый большой успех донецкого клуба под руководством Роберто Де Дзерби. А вот Мирча Луческу впервые не смог торжествовать в национальном турнире с киевлянами.

Динамо — Шахтер — 0: 3

Голы: Траоре (30, 54), Патрик (61)

Стартовый состав:

Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 67), Степаненко (М.Антонио, 78), Майкон, Марлос (Соломон, 67), Патрик, Траоре (Сикан, 78), Педриньйо ( Конопля, 88).

Динамо: Бойко, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзера (Караваев, 67), Сидорчук (Андриевский, 66), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньйо, 70), Цыганков, Супряга (Гармаш, 66).