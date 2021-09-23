Во время последнего матча украинской премьер-лиги между Динамо и Александрией поклонники киевлян устроили драку на НСК Олимпийский. Поэтому УАФ решила наказать бело-синих.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал Динамо за поведение их фанатов на максимально возможную сумму по дисциплинарным правилам Ассоциации — 500 тыс. грн.

Более того, подопечные Мирчи Луческу проведут ближайшие два домашних поединка с частично закрытыми секторами. Так, пустыми будут секторы 41 и 43, где во время матчей киевлян располагается ультрас.

Отметим, следующие два матча розыгрыша УПЛ Динамо сыграет против Шахтера — 3 октября и Днепра-1 — 23 октября. Соответственно, ультрас не сможет поддержать клуб.

Кроме того, Комитет условно наказал киевлян одним матчем без зрителей с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

Что произошло на НСК Олимпийский

18 сентября Динамо принимало Александрию на стадионе НСК Олимпийский в восьмом туре чемпионата Украины.

Во время игры произошло столкновение между несколькими представителями ультрас Динамо и простыми зрителями.

По предварительной информации, она возникла из-за того, что один из болельщиков сделал замечание ультрас касательно зажигания файеров на стадионе.

После чего фанаты бело-синих перелезли через забор в соседний сектор и устроили драку. В результате четыре человека получили травмы.

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Матч Динамо — Александрия закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Подопечные Луческу — лидеры УПЛ после восьми туров. В активе клуба 22 очка. На втором месте расположились горняки, которые отстают от бело-синих на 3 очка.

22 сентября прошел матч за Суперкубок Украины, где Динамо со счетом 3:0 уступило трофей Шахтеру.

Фото: ФК Динамо