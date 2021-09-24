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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть бой Джошуа — Усик

Джошуа Усик промо

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Вечер бокса состоится на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, что может вместить более 60 тыс. зрителей.

Где смотреть бой Джошуа — Усик?

Прямую трансляцию поединка отечественные любители бокса смогут посмотреть на платформе MEGOGO. Трансляция вечера бокса начнется в 22.00, однако сам бой состоится не ранее 23.00. Прямой трансляции на общедоступных каналах не будет.

В Украине поединок будет транслироваться по системе pay-per-view (плати и смотри).

Цена просмотра боя Джошуа — Усик:

  • 29 грн при наличии подписки Максимальная или Спорт;
  • 49 грн для остальных подписчиков;
  • 49 грн для всех, у кого нет подписки, при покупке трансляции накануне боя;
  • 99 грн при покупке трансляции в день боя.

Также поединок в Лондоне покажут стриминговый сервис DAZN и британский канал Sky Sports.

Текстовую онлайн-трансляцию поединка можно будет посмотреть на Факты ICTV.

Кроме боя Усика и Джошуа в основном карде состоится еще ряд интересных поединков:

  • Лоуренс Околи (Великобритания) — Дилан Прашович (Черногория);
  • Каллум Смит (Великобритания) — Ленин Кастильо (Доминиканская Республика);
  • Максим Продан (Украина) — Флориан Марку (Албания);
  • Кристофер Оусли (США) — Хасан Байсангуров (Россия);
  • Даниэль Лапин (Украина) — Павел Мартынюк (Польша);
  • Кэмпбелл Хаттон (Великобритания) — Сонни Мартинез (Уругвай).

На счету 31-летнего Джошуа 24 победы, из которых 22 нокаутом, и одно поражение в профи. В последнем бою в декабре 2020 года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

В последнем своем поединке 34-летний Усик победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев, два из них он провел в супертяжелом весе.

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