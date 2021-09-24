Устаревшая инфраструктура, которая формировалась еще в советское время — самое большое препятствие для развития украинского спорта. Так считает бронзовый призер Олимпийских игр-2012 по легкой атлетике Ольга Саладуха.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью рубрики 33 на 3 программы Утро в большом городе на ICTV.

По мнению легкоатлетки, уровень украинского спорта можно оценить на семь из десяти баллов.

Саладуха призналась, что согласилась присоединиться к команде Слуга народа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, ведь хотела попробовать себя в политике.

Своим самым большим политическим достижением бывшая легкоатлетка считает принятие законопроекта О меценатстве в спорте, а в Верховной Раде ее больше всего раздражают некомпетентные вопрос — из сфер, в которых не разбирается.

Самые большие призовые, которые Саладуха получала за свою карьеру, — это $100 тыс. Ольга рассказала, на что их потратила:

— Квартира, машина и все, что нужно для жизни, — призналась Ольга.

Самыми спортивными мужчинами в украинском парламенте Саладуха считает коллег из партии: Жана Беленюка, Артема Дмитрука и Николая Тищенко.

Летние Олимпийские игры-2020 стали третьими в карьере Ольги Саладухи. В Токио она не смогла квалифицироваться в финал соревнований в тройном прыжке и приняла решение завершить свою спортивную карьеру.

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Фото: Olga Saladukha