Сегодня, 24 сентября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2021/22.
В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединились пять представителей Украины в еврокубках — киевское Динамо, донецкий Шахтер, луганская Заря, Колос из Ковалевки и полтавская Ворскла.
Все пары 1/8 финала Кубка Украины-2021/22
- Альянс Липовая Долина (Первая лига) — Львов
- Верес Ровно — Ворскла Полтава
- ЛНЗ Черкассы (Вторая лига) — Днепр-1
- Заря Луганск — Рух Львов
- Мариуполь — Динамо Киев
- Металлист Харьков (Первая лига) — Колос Ковалевка
- Металлист-1925 Харьков — Александрия
- Черноморец — Шахтер Донецк
Матчи 1/8 финала запланированы на 27 октября. Четвертьфиналы должны состояться 2 марта, а полуфиналы — 20 апреля.
Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года. По регламенту, на каждой стадии турнира команды проводят по одному матчу.
На стадии 1/16 финала прекратили борьбу за трофей три клуба украинской Премьер-лиги: черниговская Десна, Ингулец и Минай.