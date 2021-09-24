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Марія Степанюк |

В борьбу вступают Динамо и Шахтер: все пары 1/8 финала Кубка Украины

Кубок України

Сегодня, 24 сентября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2021/22.

В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединились пять представителей Украины в еврокубках — киевское Динамо, донецкий Шахтер, луганская Заря, Колос из Ковалевки и полтавская Ворскла.

Все пары 1/8 финала Кубка Украины-2021/22

  • Альянс Липовая Долина (Первая лига) — Львов
  • Верес Ровно — Ворскла Полтава
  • ЛНЗ Черкассы (Вторая лига) — Днепр-1
  • Заря Луганск — Рух Львов
  • Мариуполь — Динамо Киев
  • Металлист Харьков (Первая лига) — Колос Ковалевка
  • Металлист-1925 Харьков — Александрия
  • Черноморец — Шахтер Донецк

Матчи 1/8 финала запланированы на 27 октября. Четвертьфиналы должны состояться 2 марта, а полуфиналы — 20 апреля.

Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года. По регламенту, на каждой стадии турнира команды проводят по одному матчу.

На стадии 1/16 финала прекратили борьбу за трофей три клуба украинской Премьер-лиги: черниговская Десна, Ингулец и Минай.

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