Сегодня, 24 сентября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2021/22.

В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединились пять представителей Украины в еврокубках — киевское Динамо, донецкий Шахтер, луганская Заря, Колос из Ковалевки и полтавская Ворскла.

Все пары 1/8 финала Кубка Украины-2021/22

Альянс Липовая Долина (Первая лига) — Львов

Верес Ровно — Ворскла Полтава

ЛНЗ Черкассы (Вторая лига) — Днепр-1

Заря Луганск — Рух Львов

Мариуполь — Динамо Киев

Металлист Харьков (Первая лига) — Колос Ковалевка

Металлист-1925 Харьков — Александрия

Черноморец — Шахтер Донецк

Матчи 1/8 финала запланированы на 27 октября. Четвертьфиналы должны состояться 2 марта, а полуфиналы — 20 апреля.

Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года. По регламенту, на каждой стадии турнира команды проводят по одному матчу.

На стадии 1/16 финала прекратили борьбу за трофей три клуба украинской Премьер-лиги: черниговская Десна, Ингулец и Минай.